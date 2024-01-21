الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات "العاصمة الجديدة" وتطوير ميدان المطار

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الجديدة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه محافظ الوادي الجديد بسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والانتهاء من أعمال ردم وتسوية منسوب الطرق، واستكمال تركيب الإنترلوك، والبدء في أعمال "اللاندسكيب" وتركيب لافتات أسماء المباني التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

 تفقد أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة

كما تفقد أثناء الجولة، أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الإنترلوك وتنفيذ الجداريات الفنية على جانبي مدخل المطار.

ووجّه الزملوط بالبدء في تنفيذ أعمال اللاندسكيب بمحيط المدينة الرياضية، وتعديل المدخل المؤدي لمبنى مديرية التربية والتعليم، والتنسيق لتوفير الآثاث اللازم للمبنى، واستكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء للمباني الحكومية والإنارة العامة بالعاصمة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير منطقة عزبة البلايلة غير المخططة بمدينة الخارجة، والتي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأكد "الزملوط" أن خطة التطوير شملت إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع وتركيب الإنترلوك، ودهان واجهات المباني لإضفاء مظهر حضاري والحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة. موجهًا بتوفير محال تجارية لخدمة أهالي المنطقة، ووضع خطة لتطوير باقي المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة تباعًا. كما وجه الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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