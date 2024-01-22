الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز الداخلة يتفقد مستشفى الداخلة العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة يتفقد مستشفي الداخلة العام

أجرى اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة، زيارة تفقدية اليوم الاثنين لمستشفى الداخلة العام للاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

 

وتفقد اللواء ياسر كمال رئيس مركز الداخلة، أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة والعلاج الطبيعى والأقسام الداخلية بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى انتظام سير الأعمال، كما تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.


ووجه رئيس مركز الداخلة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصوره لائقة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء وممرضين من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة زيارة تفقدية مستشفى الداخلة العام انتظام سير العمل جودة الخدمات الطبية توافر الادوية والمستلزمات الطبية

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