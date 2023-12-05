الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ياسر كمال الدين رئيسًا لمركز الداخلة بالوادى الجديد خلفا لـ"الطماوى"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

كلف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، خلفًا للمهندس مجدي الطماوي لبلوغه السن القانونية للتقاعد، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكّد الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية التنفيذية؛ بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة الصالح العام.

كان قد أصدر محافظ الوادي الجديد، أمس الإثنين، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة في فبراير الماضي

وأوضح المحافظ أن قرار حركة التنقلات القيادية يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات بين المراكز الادارية، بما يُسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية المنظمة.

محافظ الوادى الجديد يلتقى سفير دولة إندونيسيا لبحث فرص التعاون المشترك 

والتقى محافظ الوادي الجديد لطفي رءوف سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة.

وأكد الزملوط خلال اللقاء حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة، مثمنًا تفقد السفير لعدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة؛ لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي، كما أعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

 

 

محافظ الوادي الجديد تكليف اللواء ياسر كمال الدين رئيس ا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية تطوير منظومة العمل الحكومي

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقي سفير إندونيسيا لبحث فرص التعاون المشترك

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يكرم بعض الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة فى اللياقة البدنية 

"الشباب والرياضة" تنفذ دورة تدريبية في مجال المهن الحرفية بمركز الخارجة

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية

برنامج "مودة" ينظم ندوة تثقيفية بـ"طب بيطري الوادي الجديد"

بالصور.. استمرار مكافحة آفة سوسة النخيل بمزارع الوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية كل القطاعات للانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة