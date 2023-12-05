ياسر كمال الدين رئيسًا لمركز الداخلة بالوادى الجديد خلفا لـ"الطماوى"

كلف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، خلفًا للمهندس مجدي الطماوي لبلوغه السن القانونية للتقاعد، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكّد الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية التنفيذية؛ بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة الصالح العام.

كان قد أصدر محافظ الوادي الجديد، أمس الإثنين، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة في فبراير الماضي

وأوضح المحافظ أن قرار حركة التنقلات القيادية يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات بين المراكز الادارية، بما يُسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية المنظمة.

محافظ الوادى الجديد يلتقى سفير دولة إندونيسيا لبحث فرص التعاون المشترك

والتقى محافظ الوادي الجديد لطفي رءوف سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة.

وأكد الزملوط خلال اللقاء حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة، مثمنًا تفقد السفير لعدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة؛ لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي، كما أعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.