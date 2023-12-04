الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بوفد من مسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ثلاث جامعات مصرية وتونسية وألمانية، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ورشة عمل" المستقرات التراثية الصحراوية - الإحياء بالمجتمعات".

وأكد المحافظ خلال لقاء الوفد على تقديره لجهود التعاون لإحياء تراث المناطق الأثرية العريقة، ومنها قرية القصر بواحة الداخلة، والتي تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية الفريدة. 

كما ناقش التوسع المستقبلي في مشروعات إحياء التراث بعدد من المناطق، ومنها مشروع المعماري حسن فتحي بمركز باريس.

واستعرض الزملوط، خلال اللقاء الذي شارك فيه وفود جامعات القاهرة وقرطاج التونسية وباوهاوس الألمانية، أبرز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة، كما استمع إلى تجارب أعضاء الوفد حول زيارتهم للمعالم السياحية والأثرية خلال فترة إقامتهم.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد وزارة السياحة والآثار
محافظ الوادي الجديد مسئولي وزارة السياحة والآثار ثلاث جامعات مصرية و تونسية و ألمانية ورشه عمل المستقرات التراثية الصحراوية تراث المناطق الأثرية العريقة المعالم التاريخية والتراثية الفريدة

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