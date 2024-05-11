السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل كشف أثرى محتمل بمنطقة الأهرامات

الأهرامات
الأهرامات

كشف الخبير الأثري الدكتور مجدي شاكر، تفاصيل ما يتردد بأن بعثة يابانية تزعم وجود مجسم قرب الهرم الأكبر وتتوقع الوصول لمقبرة.

وقال مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء الجمعة، إن منطقة الأهرامات ظل الدفن فيها لفترة كبيرة للغاية، وفيها مقابر للشخصيات المهمة والقضاة والأفراد.

وأوضح الخبير الأثري الدكتور مجدي شاكر، أن هناك حديثا عن وجود حوائط من الحجر الجيري، والمنطقة كلها حجر جيري، وهذا أمر طبيعي ولا يمكن تأكيد وجود مقابر جديدة بنسبة 100%.

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