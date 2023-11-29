الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد للناجحين بمسابقة الـ «٣٠ ألف معلم»

جانب من استلام التعاقد
جانب من استلام التعاقد للمعلمين الجدد

 

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

 

مسابقة جديدة لـ 30 ألف معلم لعام 2024

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن عن موعد مسابقة 30 ألف معلم الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للعام الثالث على التوالي.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بإجراء مسابقة 30 ألف معلم لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد.

وأضاف بيان الجهاز المركزى أن رئيس الوزراء وجه بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثانى؛ بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة


حددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الشروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم، خلال العاميين الماضيين ومن المتوقع ألا تختلف كثيرًا عن مسابقة 30 ألف معلم الجديدة؛ وجاءت وفقًا للآتي:

أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم متمتعًا بالجنسية المصرية.
_أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم محمود السيرة وحسن السمعة.
_ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
_ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
_ألا يزيد سن المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.
_أن يكون التقدير العام المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم (مقبول) فأعلى.
_أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
_اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم.
_يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي

 

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