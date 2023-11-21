وكيل "تعليم الوادي الجديد" يهنئ المكتب التنفيذى للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بتشكيه الجديد

هنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، المكتب التنفيذى للمرحلتين الإعدادية والثانوية لقطاع تعليم المحافظة، وذلك عقب إعلان تشكيل المكتب التنفيذى لكلا المرحلتين بعد انتهاء معسكر إعداد القادة للإتحادات الطلابية.

تنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه جرى تنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية وحلقات نقاشية وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين من كلا المرحلتين وتم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب بكل حيادية وشفافية وسط أجواء ديمقراطية طيبة، لافتا إلى أهمية المكاتب التنفيذية فى بناء شخصية الطالب وتأهيله لمواجهة تحديات المستقبل.

موجها الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وإدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية لنجاح حفل التشكيل والذى بدى فى أفضل صورة.

تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية

وجاء تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية



- المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد رائد عام الإتحادات.

- عيد راوى محمد موجه عام التربية الاجتماعية

- هبة هاشم مسئول الإتحاد

- احمد يوسف نصر منصور مدرسة الشهيد أحمد المنسى الثانوية العسكرية بالداخلة ( أمين الإتحاد )

- اية محمد العدل عبد الهادة مدرسة بلاط الثانوية ( الأمين المساعد )

- محمود محمد السيد عوض مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ( مقرر اللجنة الثقافية )

- أحمد عبد الرازق احمد مدرسة باريس الزراعية ( مقرر اللجنة الاجتماعية )

- هبة الله عمر فؤاد مدرسة باريس الثانوية ( مقرر اللجنة العلمية )

- طارق محمد عبد الرازق مدرسة بلاط الثانوية ( مقرر اللجنة الرياضية )

- منة حمدى عبد الفتاح مدرسة موط الزراعية ( مقرر اللجنة الفنية )

تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية

أما المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية فجاء كالتالي:

_ أحمد عبد المريد مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية منصب رائد عام الاتحاد

_ عيد راوى محمد موجه عام التربية الاجتماعية

_ هبة هاشم مسئول الإتحاد

_ محمود محمد محمد عيد مدرسة الفرافرة الاعدادية ( أمين الإتحاد )

_ ايمان حسن سيد على مدرسة مرزوق الإعدادية ببلاط ( الأمين المساعد )

_ ايه خضر محمود محمد مدرسة عبد القادر الإعدادية بالداخلة ( مقرر اللجنة الثقافية )

_ ملك مجدى محمد الشهيدة دعاء الإعدادية بالخارجة ( مقرر اللجنة الاجتماعية )

_شريف أحمد عبد الفتاح مدرسة عزب القصر الإعدادية بالداخلة ( مقرر اللجنة العلمية )

_ أحمد شريف ابو السعود مدرسة الراشدة الإعدادية ( مقرر اللجنة الرياضية )

_ كريم عبد الرازق احمد مدرسة عين عيش الإعدادية ببلاط ( مقرر اللجنة الفنية )