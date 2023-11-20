الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي" يشهد فعاليات الحقيبة التدريبية لنشر الوعي المجتمعي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم، فعاليات اليوم الثانى للتدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه. 

ويستهدف البرنامج مديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين ومجالس الأمناء ويتم تنفيذه بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة ويستمر حتى غدالثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن البرنامج يتضمن ووفق الخطة الوزارية اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".

ولفت إلى أنه جرى عقد امتحان امس الأحد مع إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبى بجميع  القاعات التدريبية فى الإدارات التعليمية ويتم إجراء اختبار بعدى لجميع المستهدفين ومشروع آدائى ختامى فى نهاية البرنامج.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال  المدربين المعتمدين ذوى الخبرات  من الأكاديمية.
وأوضح وكيل التعليم أن أماكن التدريب فى جميع الإدارات التعليمية ستكون متواجدة في الاماكن المتاحة كالتالي 

_ إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم

_ إدارة الداخلة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم 
_ إدارة  باريس التعليمية في قاعة التدريب بالادارة
_إدارة بلاط التعليمية مقر  قاعة التدريب بمدرسة بلاط الاعدادية
_ إدارة الفرافرة التعليمية مقر قاعة التدريب بديوان الادارة وقاعة التدريب بمدرسة اللغات

 

فعاليات اليوم الثانى للتدريب تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة التحول الرقمي وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد التنمية المستدامة

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