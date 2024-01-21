الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية على أعمال الخياطة والتريكو بالداخلة

جانب من دورة الخياطة
جانب من دورة الخياطة والتريكو

نظمت امانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخله بقيادة النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، بالتعاون مع أمانة التعليم والبحث العلمي، دورة تدريبية علي أعمال الخياطة والتريكو لعدد 25 متدربة من الفتيات وذلك بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات

وقال حاتم إمام أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب بالمركز، إن هذا الدورة تأتى في إطار تأهيل الشباب لسوق العمل بالإضافة الي الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة الحزب بالمركز  لخدمة جميع فئات المجتمع

حضر افتتاح الدورة مدير عام الادارة التعليمية وعدد من أمناء الحزب بالمركز وبعض قيادات التعليم بالادارة التعليمية ومدير مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات، ويقوم بالتدريب مني محمد أحمد، وإيمان فاروق جامع.

مستقبل وطن يوزع 5000 بطانية علي الاسر الاكثر احتياجاََ بالمراكز والقرى

 

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد بطاطين على الأسر الاكثر احتياجا فى كافة مدن المحافظة وذلك بالتزامن مع البرودة الشديدة التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء.


ومن جانبه قال المحاسب جمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الحزب وزع 5000 بطانية على حالات الايتام والفقراء والارامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة والاسر الاكثر احتياجاََ بحيث جري توزيع 1000 بطانية لكل مركز.
أكد آدم أن المبادرة تعتبر واحدة من المبادرات التي تعمل على تفعيل الدور الاجتماعي الحقيقي لدور الحزب في تقديم خدمات ملموسة تساعد في رفع معاناة الأهالي بالمناطق الاكثر احتياجا والتي يهتم بها الحزب.
أشار أمين المحافظة أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في دعم ومساندة الدولة المصرية من أجل سد احتياجات المواطنين  بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.

حزب مستقبل وطن مركز الداخلة أمانة التعليم والبحث العلمي دورة تدريبية أعمال الخياطة والتريكو

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