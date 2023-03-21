الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لـ50 متدربا عن الإسعافات الأولية فى الداخلة

حانب من الدورة التدريبية
حانب من الدورة التدريبية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمركز الداخلة، في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب رئيس مجلس الشيوخ، وبناءً على توجيهات النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.


وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي له، الإثنين، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكمبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق والإدارة الصحية بالداخلة.


وأكد “عبدالغني"، أن الدورة شهدت إقبالًا من السيدات والفتيات والشباب، بإجمالي 50 متدربًا، كما جرى التدريب على طرق التعامل مع المصاب بكسور، كيفية التعامل مع الجروح السطحية والحروق، ضغط الدم وطريقة قياسه وتولى التدريب في الدورة  كل من هناء ابو الحسن، الشيماء محمد سيد.

وفي سياق متصل نظم الحزب أمسية دينية بمركزالخارجة، انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب وتنفيداً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد:

 
وقال عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إنه جرى تنظيم أمسية دينية بمقر دار الطالبات بمدينة الخارجة تضمنت القاء ندوة دينية عن بر الوالدين ومكانة الأم الدينية وفضل طاعتها وبرها، وتولى تقديم الندوة الشيخ حسن عبد الحافظ من أئمة الاوقاف بالمديرية، وتولى تنظيم الأمسية سعاد عبد الشهيد أمينة التدريب بأمانة الحزب بالخارجة، وتضمنت الأمسية كلمات عن فضل الأم وطاعة وبر الوالدين وتكريم مديرة الدار كنموذج من الأمهات الناجحات في المجتمع والمثاليات.


وحضر الندوة الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة وأمين الصحة بهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمتثال أبو الحسن، مدير دار الطالبات المغتربات بالخارجة، ومشرفات الدار ولفيف من أمناء الحزب بأمانة الخارجة.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد دورة تدريبية الاسعافات الأولية مركز الدراسات النوعية للغات طرق التعامل مع المصاب التعامل مع الجروح السطحية والحروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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