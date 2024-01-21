محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يزور المحافظة في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه الكلية، ويستهدف معلمي الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد بالبرنامج المُقدم كمنحة مجانية بالتعاون بين الجامعة وبنك الكويت الوطني؛ لتطوير ورفع كفاءة أداء معلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الحكومية.

كما بحث زيادة عدد المتدربين من المعلمين لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج بين معلمي كافة المراكز، وتقديم سبل الدعم اللازم للمدربين، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي والتوبوي لمعلمي المحافظة بما يواكب أحدث التطورات في المنظومة التعليمية.

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والانتهاء من أعمال ردم وتسوية منسوب الطرق، واستكمال تركيب الإنترلوك، والبدء في أعمال اللاندسكيب وتركيب لافتات أسماء المباني التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

كما تفقد أثناء الجولة، أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الإنترلوك وتنفيذ الجداريات الفنية على جانبي مدخل المطار.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال اختبارات المتقدمين للعمل كمحفظين قرآن كريم برواق الأزهر، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين 22 يناير وحتى يوم الأربعاء 24 يناير الحالي من خلال اللجنة المُشكلة من الأزهر الشريف، التي تستقبلها المحافظة تخفيفًا عن أبناء المحافظة من المتقدمين.

وأوضح الزملوط أن المسابقة التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجامع الأزهر، في ضوء الدعم الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبناء المحافظة. مؤكدًا أن إجمالي المتقدمين بلغ 698 محفظا على مستوى المحافظة.