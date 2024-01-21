الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط يبحث سبل الاستفادة من تطبيقات النانوتكنولوجي في الزراعة

جريدة الدستور

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد كلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين الشريف عميدة الكلية والوفد المرافق، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من المستثمرين بالمحافظة.

وبحث المحافظ خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي واستغلال تطبيقات تكنولوجيا النانو في أعمال الزراعة ومكافحة الآفات وتوطين صناعة الأسمدة، باعتبارها أحدث التطبيقات العلمية التي تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما ناقش الزملوط إمكانية إنشاء وحدات للمخصبات ومعمل أنسجة لتوفير فسائل النخيل، بما يخدم  المبادرة الرئاسية   للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور عالية الجودة.

 

محافظ الوادي الجديد وفد كلية النانوتكنولوجي جامعة القاهرة المجال الزراعي تطبيقات تكنولوجيا النانو مكافحة الآفات توطين صناعة الأسمدة

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