الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الوادي الجديد تعقد ورشة عمل عن مؤشرات الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، ورشة عمل عن كيفية تنفيذ المؤشرات الخاصة بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030، وذلك بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى بالجامعة وذلك بحضور أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية والسادة مديرو العموم وأمناء الكليات ومدير الإدارت المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد 

 جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات للمواطن

وحاضر فى ورشة العمل عصام عبد الشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية ومنسق الجامعة لمكافحة الفساد، والذي تناول فى محاضرته الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا على الأهداف المنوط بالجامعة تنفيذها، ودور تقرير المؤشرات الورادة من الأمانة الفنية لمكافحة الفساد والتى ترتكز على هدفين الأول جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات للمواطن والثانى مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.


وأضاف منسق جامعة الوادي الجديد لمكافحة الفساد، أنه تم مناقشة جميع مؤشرات التنفيذ للاستراتيجية وعددها 18 مؤشرا وكيفية استيفائها والمحقق منها، ورسائل التحقق كما تم الرد على استفسارات الحضور للوصول إلى جامعة تحقق مبادئ الاستراتيجية لمكافحة الفساد.

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة الجديد بعد انتهاء الأعمال

 

 تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مبنى كلية الزراعة الجديد رافقة فى الجولة السادة عمداء كليتى الزراعة والطب البيطرى وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام الشئون الهندسية بالجامعة، ومهندسى  الشركة المنفذة وذلك بعد انتهاء الشركة المنفذة من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمبنى للوقوف على ماتم تنفيذه من أعمال وتشطيبات لمكونات المبنى الذى يتكون من دور أرضي وثلاثة ادوار متكررة.

 ويشمل وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية والمكاتب الادارية وعدد 18 قاعة تدريس و10 معامل، وتصل مساحة المبني 5600متر مربع، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من المهندس احمد طه العبادى استشارى الشركة المنفذة عن الأعمال التى تمت بالمبنى فى كافة النواحي. 

وقد أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما تم إنجازه من أعمال مبنى كلية الزراعة الجديد والذى تسعى الجامعة لافتتاحه ودخوله الخدمة وذلك بحضور الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مقدما الشكر لاعضاء مجلس إدارة الشركة المنفذة وللسادة المهندسين والمشرفين والفنيين لمبنى كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد  على إنجاز الاعمال والمهام خلال فترة التنفيذ متمنيا لهم التوفيق والسداد.

 

جامعة الوادي الجديد ورشه عمل المؤشرات الخاصة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

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