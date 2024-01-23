محافظ الوادى الجديد يتفقد قرى بشائر خير الوادى (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرى بشائر خير الوادي (١ و٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وقام المحافظ بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما التقى عددًا من سكان القرى لبحث مطالبهم، موجهًا بتسليم الأراضي الزراعية للمنتفعين على أن تقدم المحافظة قرضًا بدعم ٥٠٪ لحفر البئر، وتخصيص ٥ منازل لذوي الاحتياجات الخاصة من شباب القرية المقبلين على الزواج، وإزالة العشوائيات المخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري الموحد للقرية، وتوفير حصة من السلع التموينية والخبز وسيارة إسعاف بصفة دائمة لخدمة أهالي القرى.

كما كلف مديرية التضامن بتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا لتربية الدواجن من خلال توفير ٥٠ كتكوتا لكل أسرة، بالإضافة إلى الأعلاف والتحصينات اللازمة.

محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لتشطيبات العاصمة الجديدة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع مهندسي مديرية الإسكان، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حيث ناقش موقف تلافي الملاحظات النهائية وتعديلها ووضع جدول زمني للانتهاء منها بأسرع وقت، كما وجه بالمتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وعقب الاجتماع، تفقد الزملوط ميدانيًا التشطيبات النهائية الجارية، موجهًا بسرعة تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والبدء في أعمال اللاندسكيب.

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تشطيبات "العاصمة الجديدة " وتطوير ميدان المطار

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال استكمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والانتهاء من أعمال ردم وتسوية منسوب الطرق، واستكمال تركيب الإنترلوك، والبدء في أعمال اللاندسكيب وتركيب لافتات أسماء المباني التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

كما تفقد أثناء الجولة، أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الإنترلوك وتنفيذ الجداريات الفنية على جانبي مدخل المطار.