محافظ الوادي الجديد: توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بالقرى بدعم من "التكافل الاجتماعي"

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إطلاق الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة التي تستفيد منها الأسر المعيلة بالقرى والتي تنفذها المحافظة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي بقروض حسنة بدون فوائد؛ لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز إنتاجية القرى من مشروعات توفير الدواجن والاكتفاء الذاتي منها.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المشروع بدأ تنفيذه بقريتي عين عيش ومرزوق بمركز بلاط والذي تستفيد منه 100 أسرة، من خلال توفير الدواجن والأعلاف والتحصينات والأدوية لكل أسرة، وذلك في إطار جهود توفير حياة كريمة ومصدر دخل للأسر وتحويلها إلى أسر منتجة.

محافظ الوادي الجديد: تخصيص منازل لذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرى بشائر خير الوادي (1 و2) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتابع المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين، كما التقى بعدد من سكان القرى لبحث مطالبهم، موجهًا بتسليم الأراضي الزراعية للمنتفعين على أن تقدم المحافظة قرضا بدعم 50 ٪ لحفر البئر، وتخصيص 5 منازل لذوي الاحتياجات الخاصة من شباب القرية المقبلين على الزواج، وإزالة العشوائيات المخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري الموحد للقرية، وتوفير حصة من السلع تموينية والخبز وسيارة إسعاف بصفة دائمة لخدمة أهالي القرى.

كما كلف مديرية التضامن بتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا لتربية الدواجن من خلال توفير 50 كتكوتا، لكل أسرة بالإضافة إلى الأعلاف والتحصينات اللازمة.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد معهد بحوث الإلكترونيات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد معهد بحوث الإلكترونيات الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها التمور، وذلك بحضور الدكتور الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد والوفد المرافق من أساتذة المعهد، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتور نبيل حنفي منسق مبادرة مكافحة سوسة النخيل.