رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد المشروعات الزراعية.. ويوجه بدعمها

أجرى اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية، يرافقه صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز.

وتفقد كمال الدين أحد المشروعات الزراعية بقرية عزب القصر، بحضور هلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر، وأشاد رئيس المركز بالمشروعات القائمة، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام هذه المشروعات الزراعية الانتاجية التى تسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وتوفر فرص عمل للشباب.

كما تفقد رئيس مركز الداخلة أحد المشروعات الزراعية بقرية العروبة، والمقام على مساحة 50 فدانا ومنزرع بالخضروات المختلفة مثل الطماطم والبصل والكرنب والثوم والخيار، بحضور حسن أحمد سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرى العروبة.

وأشاد رئيس المركز بالمشروع، مؤكدا على أن مثل هذه المشروعات تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، موجها بتغذية منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى بمنتجات المشروع وطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأثناء جولته، التقى اللواء ياسر كمال أهالي قرية عين الدير التابعة للوحدة المحلية لقرى القصر، واستمع لمتطلباتهم للعمل على حلها في أسرع وقت.

استمرار العمل بمنفذ بيع الوحدة المحلية للخضروات والفاكهة بمدينة موط

وجه باستمرار فتح جميع المنافذ الخاصة بالوحدات المحلية وتوفير جميع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجرى توفير كميات كبيرة من السكر والبصل، وتوزيعها على منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى لعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.