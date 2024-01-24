«الصوب الزراعية» حائط صد منيع لمواجهة جنون أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد

استطاعت الصوب الزراعية والبيوت المحمية بالوادي الجديد، أن تواجه ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بجميع مراكز وقري المحافظة بعد توجيهات الرئيس السيسي باطلاق المشروع القومي للصوب الزراعية في مصر للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، وترشيد استخدام مياه الري

وأكد المهندس سيد محمود مشرف مشروع الصوب الزراعية في قري الداخلة، أن المشروع حائط سد منيع لمواجهة إرتفاع أسعار الخضر والفاكهة في مصر وخاصة الوادي الجديد التي تبعد عن وادي النيل حوالي 850 كيلو متر وتزيد أسعار الخضر والفاكهة بها لزيادة أسعار النقل حتي هناك.

وقال سيد محمود: يستهدف إنشاء ١٠٠ ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المهندس محمد عبد الوهاب مستشار محافظ الوادي الجديد للمشروعات الزراعية، أن الصوب الزراعية كانت ومازالت لها أهمية كبيرة في إنخفاض أسعار الخضر والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص أراضي زراعية للشباب لإنشاء صوب زراعية لزراعة جميع أصناف الخضر والفاكهة وآمن لهم طريقة التسويق التي كان يعاني منها الكثير ببيع جميع المحاصيل والزراعات لمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية والمنتشرة بجميع القري والمراكز لعرضها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

وأضاف أن مشروعات الصوب الزراعية حققت طفرة كبيرة بمحافظة الوادي الجديد في محاولة جادة من الدولة للإكتفاء الذاتي من الغذاء وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الإستيراد والاعتماد على المنتج المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية التي تحقق دخلًا مجزيا للشباب



ونجحت محافظة الوادي الجديد فى إنشاء 1820 صوبة زراعية منها 1425 صوبة بمركز الداخلة وشرق العوينات، و176 صوبة زراعية بمركز الخارجة، و100 صوبة فى مركز بلاط و77 صوبة فى قرية القصر و28 صوبة فى مركز باريس و14 صوبة بمركز الفرافرة والتى تم تنفيذها بدعم كامل لشباب الخريجين والمستثمرين.