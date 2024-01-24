جامعة الوادى الجديد تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ٢٥ يناير وعيد الشرطة





بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وثورة ٢٥ يناير،يقول نصها ":



يطيب لى وأسرة جامعة الوادى الجديد أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الثانى والسبعين داعيا المولى عز وجل لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والتقدم فى ظل قيادتكم الرشيدة.

و أشاد رئيس الجامعة بتضحياتهم العظيمة من أجل أمن وأمان المصريين، وأكد أن مصر لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

رئيس جامعة الوادى يتفقد مبنى كلية الزراعة الجديد





تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مبنى كلية الزراعة الجديد رافقة عمداء كليتى الزراعة والطب البيطرى وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام الشئون الهندسية بالجامعة ومهندسى الشركة المنفذة بعد انتهاء الشركة المنفذة من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمبنى للوقوف على ماتم تنفيذه من اعمال وتشطيبات لمكونات المبنى الذى يتكون من دور ارضي وثلاثة ادوار متكررة ويشمل علي وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية والمكاتب الادارية وعدد 18 قاعة تدريس و10 معامل، وتصل مساحة المبني 5600متر مربع، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من المهندس احمد طه العبادى استشارى الشركة المنفذة عن الأعمال التى تمت بالمبنى فى كافة النواحي.

