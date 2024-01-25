الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ندوة في الوادي الجديد لمساعدة المزارعين على إنتاجية قمح أعلى

ندوة ارشادية عن القمح
ندوة ارشادية عن القمح من وسط الزراعات

عقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة إرشادية عن محصول القمح وذلك لمساعدة المزارع للوصول لأعلي انتاجية هذا العام.

حضر الندوة المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير ادارة المكافحة بالمحافظة، والمهندس محمود الناظر مدير الإدارة الزراعية بالقصر، والدكتور انس حسين معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والمهندس اشرف مجاهد رئيس الوحدة الزراعية بغرب الموهوب، والدكتور يوسف دياب مدير ادارة التجارب الزراعية بمركز البحوث، والدكتور نبيل حنفي مستشار المحافظ لسوسة النخيل

وبدأت الندوة الإرشادية من جانب دكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، مرحبا بالجميع منوها بأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي واهتمام الدولة ومتابعة المشرفين والاساتذة الافاضل للزراعات وعمل الندوات المستمرة لمساعدة المزارع للوصول لأعلي انتاجية وأعلي عائد اقتصادي لمصرنا الحبيبة

ثم شرح دكتور انس حسين معهد بحوث المحاصيل الحقلية، كل ما يخص محصول القمح بداية من تجهيز الارض، والتسميد والري وميعاد الزراعة ومقاومة الحشائش والسياسة الصنفية واهم التوصيات الفنية خلال هذة الفترة

كيفية مقاومة الافات والحشائش الضارة 

وتحدث المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير ادارة المكافحة بالمحافظة، عن كيفية مقاومة الحشاش وعدم خلط المبيدات وجاهزية مواتير الرش بجميع الادارات الزراعية

وأكد بحر أنه أثناء التفقد لحقول القمح بقرية القصر وعزب القصر تم التاكد من حالة النباتات بالحقول الارشادية للقمح والتاكد من خلوها من اي اصابات

وتم الاستماع للمزارعين والاجابة عن جميع استفساراتهم وتوعيتهم بالإهتمام بمحصول القمح الاستراتيجي الهام.

ويعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب والمحصول الغذائى الأول فى مصر فيصنع منه الخبز الذى يعتبر الغذاء الرئيسى ويدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية مثل المكرونة والمخبوزات وتقدر المساحة المزروعة بمحصول القمح خلال عام 450 ألف فدان أغلبهم في منطقة شرق العوينات

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد ندوة إرشادية محصول القمح محصول استراتيجى اهتمام الدولة أعلي عائد اقتصادي

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