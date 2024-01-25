أمطار متوسطة ورياح مثيرة للأتربة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة على مركز الفرافرة، فيما شهدت عدد من المناطق الأخرى سُحبا كثيفة حجبت أشعة الشمس، وتساقطت الأمطار الخفيفة على معظم المناطق يصاحبها رياح مثيرة للأتربة

كانت محافظة الوادي الجديد، قد استعدت من خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والتي شهدتها بعض محافظات الجمهورية خلال فترة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى الاستعداد للتقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة التي تضرب المناطق المكشوفة والمتطرفة.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة وخاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.