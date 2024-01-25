إحالة الطاقم الطبي لمستشفى الفرافرة وغرب الموهوب للتحقيق بالوادي الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم إحالة عدد من الطاقم الطبي لمستشفى الفرافرة المركزي ووحدة غرب الموهوب الصحية للتحقيق؛ لعدم الالتزام بالانضباط الإداري، وذلك ضمن جولات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية.

حيث قام السيد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد يرافقه الدكتور محمد صبحى مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمرور وتفقد العمل بمركز الفرافرة بوحدات الرعاية الاولية ب ( ابو هريرة - الكفاح - اللواء صبيح - عثمان بن عفان ) حيث تابع محروس الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات.

ووجه وكيل وزارة الصحة اثناء المرور على احالة القائم بعمل مدير الادارة الصحية بالفرافرة للتحقيق لسوء توزيع الاطباء على جميع الوحدات والتوجيه باعادة توزيعهم مرة اخرى، واحالة رئيس قسم الاسنان بالادارة الصحية بالفرافرة للتحقيق لعدم وجود وحدة للاسنان بوحدة ابو هريرة، وإحالة افراد الفريق الطبى المتواجدين بالنوبتجية اثناء المرور على الوحدات الاربعة للتحقيق لعدم الالتزام بالزى.

ووجه محروس الإدارة الهندسية بالمديرية لتركيب وحدة للاسنان بوحدة ابوهريرة الصحية، ومراجعة اعمال الصرف الصحى والكهرباء بوحدات ابوهريرة والكفاح وعثمان بن عفان، واستكمال ملفات طب الاسرة بوحدة اللواء صبيح والتشديد على المتابعة المستمرة، كما وجه اثناء المرور على تكليف اداريين من وحدات الرعاية الاولية بنوبتجيات الامن بها.

كما وجه بصرف مكافأة تشجيعية لطبيبى الاسنان بوحدتى الكفاح واللواء صبيح لنشاطهما الملحوظ فى عيادة الاسنان، وصرف مكافأة للممرضة وعاملة النظافة بوحدة عثمان بن عفان لما تلاحظ من جودة عملهما ونظافة الوحدة.

وبالمرور على وحدات الرعاية الاولية ب ( الموهوب - بئر ١٠ - غرب الموهوب) تابع وكيل الصحة الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات.

ووجه محروس بإحالة رئيس قسم الاسنان بالادارة الصحية بالداخلة للتحقيق لعدم وجود اى نشاط او تردد لعيادة الاسنان بوحدة بئر ١٠ منذ اربعة اشهر.

ووجه مدير ادارة التخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة وحدة بئر ١٠ وإعادة تشغيل وحدة الاسنان بها.