الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة الطاقم الطبي لمستشفى الفرافرة وغرب الموهوب للتحقيق بالوادي الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفي الفرافرة المركزي

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم إحالة عدد من الطاقم الطبي لمستشفى الفرافرة المركزي ووحدة غرب الموهوب الصحية للتحقيق؛ لعدم الالتزام بالانضباط الإداري، وذلك ضمن جولات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية.

حيث قام السيد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد يرافقه الدكتور محمد صبحى مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمرور وتفقد العمل بمركز الفرافرة بوحدات الرعاية الاولية ب ( ابو هريرة - الكفاح - اللواء صبيح - عثمان بن عفان ) حيث تابع محروس الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات.

ووجه وكيل وزارة الصحة اثناء المرور على احالة القائم بعمل مدير الادارة الصحية بالفرافرة للتحقيق لسوء توزيع الاطباء على جميع الوحدات والتوجيه باعادة توزيعهم مرة اخرى، واحالة رئيس قسم الاسنان بالادارة الصحية بالفرافرة للتحقيق لعدم وجود وحدة للاسنان بوحدة ابو هريرة، وإحالة افراد الفريق الطبى المتواجدين بالنوبتجية اثناء المرور على الوحدات الاربعة للتحقيق لعدم الالتزام بالزى.
ووجه محروس الإدارة الهندسية بالمديرية لتركيب وحدة للاسنان بوحدة ابوهريرة الصحية، ومراجعة اعمال الصرف الصحى والكهرباء بوحدات ابوهريرة والكفاح وعثمان بن عفان، واستكمال ملفات طب الاسرة بوحدة اللواء صبيح والتشديد على المتابعة المستمرة، كما وجه اثناء المرور على تكليف اداريين من وحدات الرعاية الاولية بنوبتجيات الامن بها.

كما وجه بصرف مكافأة تشجيعية لطبيبى الاسنان بوحدتى الكفاح واللواء صبيح لنشاطهما الملحوظ فى عيادة الاسنان، وصرف مكافأة للممرضة وعاملة النظافة بوحدة عثمان بن عفان لما تلاحظ من جودة عملهما ونظافة الوحدة.

وبالمرور على وحدات الرعاية الاولية ب ( الموهوب - بئر ١٠ - غرب الموهوب) تابع وكيل الصحة الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات.

ووجه محروس بإحالة رئيس قسم الاسنان بالادارة الصحية بالداخلة للتحقيق لعدم وجود اى نشاط او تردد لعيادة الاسنان بوحدة بئر ١٠ منذ اربعة اشهر.

ووجه مدير ادارة التخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة وحدة بئر ١٠ وإعادة تشغيل وحدة الاسنان بها.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد احالة عدد من الطاقم الطبي مستشفى الفرافرة المركزى للتحقيق لعدم الالتزام بالانضباط الاداري وحدات الرعاية الاولية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد يوجه بالإستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني

محافظ الوادي الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في عيدها الـ72

محافظ الوادي الجديد يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية

جامعة الوادى الجديد تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ٢٥ يناير وعيد الشرطة

«الصوب الزراعية» حائط صد منيع لمواجهة جنون أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد

"تعليم الوادى الجديد": ختام امتحانات الأول الثانوى والإعدادية "دون مشكلات"

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد المشروعات الزراعية.. ويوجه بدعمها

محافظ الوادي الجديد يحيل وكيل "تعليمية الداخلة" للتحقيق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

بحث صفقة في غزة أوضاع البحر الأحمر.. تفاصيل زيارة ماكجورك إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة