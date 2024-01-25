من داخل الكنترول.. وكيل تعليم الوادي الجديد: لا مساس بمصلحة الطالب

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية 2023-2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على مراعاة المعايير من الشفافية والدقة، وعدم المساس بمصلحة الطالب وإعطاءه حقه كاملًا.

ولفت إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال وعند التجميع النهائي للدرجات، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة وانضباط.

وأشار إلى أن العمل يسير على الوجه الأمثل، والتزام جميع المعنيين بكل المسؤوليات والمهام المكلفين بها.