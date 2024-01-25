الخميس 25 يناير 2024
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محافظات

رئيس مركز الداخلة يهنئ رجال الشرطة في عيدهم الـ72

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة يهنئ قيادات الشرطة بعيدهم ال 72

زار اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم، يرافقه النائب حمدي محمد حسن، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز بزيارة إلى قسم شرطة الداخلة ووحدة الحماية المدنية بالداخلة لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بالذكرى الـ72 لـ عيد الشرطة.

ونقل رئيس مركز ومدينة الداخلة، تهاني أهالي ومواطني مركز الداخلة إلى رجال الشرطة البواسل درع الأمن والأمان.

وأكد كمال، أن جهود رجال الشرطة وما يتحملونه من أعباء وما يقدموه من بطولات وتضحيات تعد مثالا للعطاء والانتماء لمصر، وستظل مكتوبة بحروف من نور فى تاريخ مصر المشرف وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

رئيس مركز ومدينة الداخلة قسم شرطة الداخلة وحدة الحماية المدنية لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بالذكرى ال 72 لعيد الشرطة

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