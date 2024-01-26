الأحد.. إطلاق برنامج تدريبى للمرشحين لوظيفة معلم مساعد بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على الجاهزية والاستعداد لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد صفوف أولى ضمن مسابقة 30 الف معلم (المرحلة الثانية) الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار وكيل “تعليم الوادي الجديد” إلى انطلاق فعاليات التدريب الأحد المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 31 يناير الجاري، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة.

وأوضح أنه بالنسبة للمرشحين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين سيتم عقد التدريب بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة فيما يتم تنفيذ البرنامج بقاعة مدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة، بلاط، الفرافرة.

ويهدف التدريب إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.