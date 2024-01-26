الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأحد.. إطلاق برنامج تدريبى للمرشحين لوظيفة معلم مساعد بالوادى الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على الجاهزية والاستعداد لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد صفوف أولى ضمن مسابقة 30 الف معلم (المرحلة الثانية) الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار وكيل “تعليم الوادي الجديد” إلى انطلاق فعاليات التدريب الأحد المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 31 يناير الجاري، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين  بالمحافظة.

وأوضح أنه بالنسبة للمرشحين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين سيتم عقد التدريب بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة فيما يتم تنفيذ البرنامج بقاعة مدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة، بلاط، الفرافرة.

ويهدف التدريب إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد الجاهزية بدء تدريب وتأهيل المعلمين وظيفة معلم مساعد مسابقة 30 ألف معلم الاكاديمية المهنية للمعلمين

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع