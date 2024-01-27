السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشى ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد

مدير عام الطب البيطري
مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عصام محمد كومى مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الجلد العقدي، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف "الكومي" أنه تم الدفع بفرق الإرشاد البيطرى لتوعية مربي الثروة الحيوانية بخطورة المرض وأهمية التحصينات والوقائية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة القومية تستهدف تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين الضأن ضد مرض جدرى الضأن لحماية الثروة الحيوانية، موجهًا جميع مُربي الثروة الحيوانية بالمحافظة التعاون مع الفرق الطبية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين حفاظا عليهم من الأمراض المعدية.

ولفت إلى توفير الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات، وصرفها لفرق التحصين لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية.

يذكر أن مرض الجلد العقدي فيروس يشبه في تركيبته الجينية جدري الأغنام والماعز، ويصيب المرض الأبقار، وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

ويأتي من بين أعراض مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ارتفاع درجته لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية، والتهاب في ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب، ونقص شديد في إدرار اللبن وظهور عقد جلدية في منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

لجنة للمرور على المجازر لرفع كفاءتها 

قامت لجنة مشكلة من ممثلي وزارة التنمية المحلية والطب البيطري وجهاز التعمير مركزي الخارجة والداخلة وجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء للمرور على مجزري الخارجة والداخلة، بناءً على قرار وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة لمتابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الجاري تنفيذها مع وزارة الإسكان متمثلة في (جهاز التعمير).

مدير عام الطب البيطري الوادي الجديد انطلاق الحملة القوميه للتحصين مرض الجلد العقدي فرق الإرشاد البيطرى لتوعية مربي الثروة الحيوانية بخطورة المرض أهمية التحصينات والوقائية

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