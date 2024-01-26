الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة حول تعليم الفتاة ومواجهة الموروثات الخاطئة بمراكز الشباب بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نفّذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ندوة تعليمية بعنوان "تعليم الفتاة ومواجهة الموروثات الخاطئة"، وذلك بمركز شباب العوينة بمركز الداخلة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبإشراف السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

شارك فيها عدد 20 عضوًا ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يناير حاضر فيها السيد أحمد محمود حسنين مدير الادارة التعليمية سابقا، وتناولة الندوة عدة موضوعات أهمها "حق الفتاة في التعليم ومواجهة الموروثات الخاطئة".

وأشار بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن التسرب من التعليم بات أمرًا صعبًا وجعل نسبة الإناث الأميات ضعف الرجال بكثير بسبب التقاليد والعادات والموروثات الثقافية الخاطئة والجهل والفقر، مؤكدا أن جميع الهيئات الشبابية تقوم بحملات توعية عن طريق الندوات لمواجهة التسرّب من التعليم والحفاظ على حق الفتاة في التعليم، لأنها إنسان له حقوق والتعليم مثل الماء والهواء من الحقوق الأساسية للجميع.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة. 

مديرية الشباب والرياضة ندوة تعليمية تعليم الفتاة مواجهة الموروثات الخاطئة حق الفتاة فى التعليم التسرب من التعليم التقاليد والعادات حملات توعية

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