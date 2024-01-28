لصقل المهارات.. "تعليم الوادى الجديد" ينفذ برنامج تدريبي لمعلمي الفرنسية بالإدارات التعليمية

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، ببدء فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، والمنفذ وفق التعاون مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية.

وخلال متابعته البرنامج رحب وكيل التعليم بمسؤلي اللغة الأجنبية الثانية في وزارة التربية والتعليم، وخبراء مناهج اللغة الفرنسية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى نجاح مهامها خلال زيارتها للمحافظة ومتابعة البرنامج.

استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم

يستهدف البرنامج مجموعة من معلمى اللغة الفرنسية بالإدارات التعليمية حيث يجرى تنفيذ البرنامج بمقار إدارة التدريب بالمديرية، للمستهدفين من إداراتى الخارجة وباريس التعليميتين فيما يجرى تنفيذ البرنامج بمدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأوضح وكيل التعليم، أن البرنامج يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية، من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم، وتكون مدة التدريب 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد 28 وحتى الثلاثاء 30 يناير الجارى

بدء البرنامج التدريبي للمعلمين المرشحين لشغل وظيقة معلم مساعد بالوادي الجديد



أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على بدء فعاليات البرنامج التدريبي التربوى للمعلمين المرشحين لشغل وظيقة معلم مساعد ضمن مسابقة الـ30 الف معلم ( المرحلة الثانية ) بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ان البرنامج يجرى تنفيذه بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة للمستهدفين من إداراتى الخارجة وباريس التعليميتين، وقاعة التدريب بمدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن مدة البرنامج 4 أيام بدأت اليوم الأحد 28 وحتى الأربعاء 31 يناير، وفي إطار تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة الـ 30 ألف معلم"، والتي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.