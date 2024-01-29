الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد مزرعة الخارجة الزراعية

وكيل التعليم بتفقد
وكيل التعليم بتفقد مدرسة الثانوية الزراعية

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

 تابع الجاهزية لزراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز المنتجة للحرير، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين وإحياء صناعة الحرير، موجها بتبادل الخبرات المدارس الزراعية فى هذا الشأن لرفع إنتاجية عقل التوت والمساهمة بقوة  فى هذا المشروع العملاق. 
وفى سياق متصل وجه وكيل التعليم بضرورة تكثيف التدريبات العملية للطلاب فى جميع الأقسام العملية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لإقامة المشروعات الزراعية والإنطلاق نحو سوق العمل الحر.

ناقش المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مجموعة من المقترحات والآراء بشأن أعمال الامتحانات بالمدارس.
جاء ذلك خلال مشاركته الحقيبة التدريبية الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول لمديرى ووكلاء ومسئولى لجنة النظام والمراقبة بمدارس الخارجة.
والتى إنطلقت فعاليتها أمس الأحد 28 يناير بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، وتستمر حتى الأربعاء من نفس الشهر، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين وطرح مجموعة من الأفكار والآراء من شأنها رفع كفاءة العمل وتطويره، ويجرى تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارتى التدريب وشئون الطلبة بقطاع تعليم المحافظة.

IMG-20240129-WA0039
IMG-20240129-WA0039
IMG-20240129-WA0037
IMG-20240129-WA0037
IMG-20240129-WA0038
IMG-20240129-WA0038
وكيل التعليم الوادي الجديد الثانوية الزراعية عقل التوت دودة القز المنتجة للحرير صناعة الحرير

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

عاجل.. أكذوبة الغرب الحر.. فلسطينيون بالخارج يتحدثون لـ«الدستور»: نعيش تحت الاحتلال أيضًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل