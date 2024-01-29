وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد مزرعة الخارجة الزراعية

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

تابع الجاهزية لزراعة عقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز المنتجة للحرير، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين وإحياء صناعة الحرير، موجها بتبادل الخبرات المدارس الزراعية فى هذا الشأن لرفع إنتاجية عقل التوت والمساهمة بقوة فى هذا المشروع العملاق.

وفى سياق متصل وجه وكيل التعليم بضرورة تكثيف التدريبات العملية للطلاب فى جميع الأقسام العملية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لإقامة المشروعات الزراعية والإنطلاق نحو سوق العمل الحر.

ناقش المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مجموعة من المقترحات والآراء بشأن أعمال الامتحانات بالمدارس.

جاء ذلك خلال مشاركته الحقيبة التدريبية الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول لمديرى ووكلاء ومسئولى لجنة النظام والمراقبة بمدارس الخارجة.

والتى إنطلقت فعاليتها أمس الأحد 28 يناير بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، وتستمر حتى الأربعاء من نفس الشهر، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين وطرح مجموعة من الأفكار والآراء من شأنها رفع كفاءة العمل وتطويره، ويجرى تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارتى التدريب وشئون الطلبة بقطاع تعليم المحافظة.

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