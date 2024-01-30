فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد لمدة 15 يومًا

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فتح باب التظلّمات على نتائج نصف للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 _2024 م وذلك من غد الأربعاء 31 يناير 2024 م لمدة 15 يومًا.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه على ولي الأمر الراغب في تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومي.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٨ ٪، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٤٨٦٤ طالب وطالبة نجح منهم ٤٨٥٨ طالب وتغيب ٦ طلاب، فيما حصل ١٢ طالب على الدرجة النهائية.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق بالفصل الدراسي الثان وتحقيق نتائج مُشرفة.