وفد من جامعة الوادى الجديد يزور معرض الكتاب فى دورته الـ55

قام وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الوادى الجديد، بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 المقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وذلك توجيهات الدكتورعبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتكون وفد الجامعة من كل من الدكتور أحمد فاروق، عميد كلية الصيدلة والدكتور، جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور خالد عبدالحفيظ.. منسق الأنشطة بكلية الزراعة والدكتور خلف العفدرى، منسق الانشطة بكلية الآداب و40 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة بالجامعة، إن الزيارة تضمنت زيارة أجنحة هيئة الرقابة الإدارية وجناح وزارة الداخلية وجناح وزارة الدفاع

وأضاف منسق عام الأنشطة بالجامعة، أن جناح هيئة الرقابة الإدارية يمثل منصة حيوية يقصدها رواد المعرض بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة تستخدم أحدث وسائل العرض من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية وتوثق جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة والتنمية.

وأوضح الدكتور جمال حسن، أن جناح الهيئة ضم عرضًا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن زيارة وفد جامعة الوادي الجديد لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 يأتى فى إطار حرص الجامعة بأن التواصل المباشر هو من أنجح أدوات تبادل الأفكار ووجهات النظر وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق القضايا والتحديات.