«أطباء الجمهورية الجديدة » بجامعة الوادى الجديد يختتم فعالياته بمشاركة جامعات الصعيد





اختتمت فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لكلية الطب بجامعات الصعيد تحت عنوان "أطباء الجمهورية الجديدة" والذي نظمتها طب الوادي الجديد، ويأتي الملتقى في إطار تنفيذ مباديء الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحالف جامعات الإقليم الجغرافي الواحد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور حسام علم الدين منسق الأنشطة الطلابية.

كان قد انطلقت اول أمس، الملتقي الأول للأنشطة الطلابية لكليات الطب بجامعات الصعيد تحت عنوان ” أطباء الجمهورية الجديدة بملاعب الصالة المغطاه بالخارجة والتي استضافتها جامعة الوادي الجديد في الفترة من ٢٧ – ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ بمشاركة كليات الطب بنى سويف والأزهر باسيوط وسوهاج والاقصر بالإضافة إلى طب بالوادى الجديد.