"تعليم الوادي الجديد" تُنظم دورة تدريبية لمدرسي اللغة الإنجليزية

تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية والمنفذة بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية وإدارة التدريب بالمديرية.



يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتطوير ورفع كفاءة العمل بمادة التخصص، وبما يتماشى مع خطة الدولة المصرية فى تطوير المنظومة التعليمية.

وتحدث وكيل التعليم مع المتدربين حول ضرورة تبادل ونقل الخبرات فيما بينهم لرفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، انطلاقا من دعم وتطوير التعليم بالإضافة لتحسين الأداء وصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات التدريس الحديثة، مثمنا مجهودات القائمين على البرنامج لتقديم الدعم الكامل لجميع المعلمين من أجل الإرتقاء بالعمل والنهوض به.