"تعليم الوادى الجديد" يختتم برنامج التأهيل التربوي للمعلمين

اختتم تعليم بالوادى الجديد، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم، الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأحد الماضى، واستمر حتى اليوم الأربعاء 31 يناير، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادى الجديد، بالنسبة للمرشحين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين جرى عقد التدريب بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وحاضر بمحاضرة اليوم مدير إدارة الخارجة التعليمية.



فيما جرى تنفيذ البرنامج بقاعة مدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة، بلاط، الفرافرة وحاضر بالتدريب مدير إدارة الداخلة التعليمية.



ويهدف التدريب إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.

حول أعمال الكنترول والامتحانات: تعليم الوادى الجديد يختتم الحقيبة التدريبية لمديرى ووكلاء المدارس



اختتمت اليوم الأربعاء، بقطاع تعليم الوادى الجديد فعاليات الحقيبة التدريبية الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول لمديرى ووكلاء ومسئولى لجنة النظام والمراقبة بمدارس إدارة الخارجة التعليمية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الحقيبة جرى تنفيذها على مدار 4 ايام من الأحد 28 يناير حتى الأربعاء من نفس الشهر بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.



حاضر بالتدريب مجموعة من المدربين المختصين ذوى الخبرات فى هذا الشأن وشهدت قاعة التدريب اليوم محاضرة مدير إدارة الخارجة التعليمية.

ويجرى تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارتى التدريب وشئون الطلبة بقطاع تعليم المحافظة.