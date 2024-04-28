تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

يستطيع المواطنون إجراء استعلام مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة الداخلية لذلك، وذلك في إطار اتجاهها إلى رقمنة كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطنون بدلًا من التوجه إلى وحدات المرور، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة.

كيف استعلم عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2024؟

يستطيع أصحاب المركبات إجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية وهي خدمة مجانية للمواطنين، وتمكن أيضًا المواطنين من طباعة بيان المخالفات أو حفظها كملف PDF، وهو كالتالي:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني

اضغط على "خدمات المرور".

اختر "استعلامات".

أدخل رقم لوحة السيارة، (البدء بكتابة الأرقام ثم الحروف).

اضغط على كلمة "عرض".

ستظهر لك جميع مخالفات المرور 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024

يستطيع المواطنون اجراء استعلام عن مخالفات المرور مجانًا من خلال تطبيق "بوابة مصر الرقمية"، بعد تحميله على الموبايل، قم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، ثم اضغط على "خدمات المرور، اختر "استعلام عن مخالفات المرور، أدخل رقم لوحة السيارة، اضغط على "بحث"، ستظهر لك جميع مخالفات المرور 2024 المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة.

خدمات المرور بوابة النيابة العامة 2024

توفر بوابة النيابة العامة خدمات المرور وهى كالتالي:

إصدار ملصق إلكتروني

تجديد رخصة المركبة

بدل فاقد رخصة المركبة

بدل تالف رخصة المركبة

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

بدل فاقد رخصة القيادة

حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

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