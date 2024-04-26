الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكتروني.

وعلى صعيد متصل أتاحت الشركة المصرية للاتصالات مهلة شهر تقريبا لدفع الفاتورة تبدأ من منتصف كل شهر وحتى منتصف الشهر التالى له وبعدها تبدأ إجراءات تطبيق الغرامات المقررة فى حالة التأخير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسداد الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى  الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هـنــــا.

كتابة الكود الخاص بالمحافظة.

إدخال رقم التليفون.

الضغط على الزر الخاص بـ “إظهار الفواتير”.

من ثم تظهر الفاتورة وقيمتها.

دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

تمكنت الشركة المصرية للاتصالات عملائها من الاستعلام عن قيمة التليفون الأرضى من خلال الأتصال بالخط الساخن وهو 19777

طرق مختلفة لدفع فاتورة التليفون الأرضى 2024 

أتاحت الشركة المصرية للأتصالات من أجل توفير الجهد والمشقة على عملائها العديد من الطرق لدفع فاتوره التليفون الأرضي ومنها.

البوابة الإلكترونية 

يمكن لعميل الشركة المصرية للأتصالات من دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط

ثم الضغط على “الاستعلام عن قيمة الفاتورة” ثم اختيار أيقونة الدفع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

إدخال البيانات المطلوبة (التليفون الأرضي والكود الخاص بالمحافظة).

تحديد طريقة السداد الإلكتروني، والضغط على الدفع.

تحديد طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 بـ فيزا أو ماستر كارد.

طرق متنوعة لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 

ومن ناحية أخرى وفرت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق المتنوعة لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 وهي كالتالي:

سنترالات المصرية للاتصالات.

 مكاتب البريد وماكينات فوري.

 منافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، سداد، فوري، خدماتي، بي، ممكن، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

عقوبة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

وأقرت الشركة المصرية للاتصالات عددًا من العقوبات في حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024، حيث تطبق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

إضافة إلى رفع حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.

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