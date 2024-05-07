"كاف" يعلن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، اليوم، عن حكام مباراتى الذهاب والإياب لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى تجمع بين نادى الأهلى والترجى التونسى.

وأسند "كاف" مهمة ادارة مباراة الذهاب للجزائري مصطفى غربال، فيما سيتواجد الموريتاني دحان بيده في غرفة الفار.

ويلتقى الأهلي نظيره الترجي في ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بتونس الساعة العاشرة مساء يوم ١٨ مايو الجاري، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة الثامنة مساء يوم ٢٥ مايو.

كذلك أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الكونغولي جون جاك نادالا حكمًا لمباراة العودة، بينما يتواجد في غرفة تقنية "var" الجزائري لحلو بن براهم.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يحل فريق الأهلي، ضيفًا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف الأهلي، نظيره الترجي، في مباراة الإياب، المقرر لها يوم 25 من الشهر ذاته، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.