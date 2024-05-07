تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاتحاد وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع أمام الاتحاد وموهد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الاهلى، خلال الساعات القادمة، والتى تتمنى استمرار فريقها فى تحقيق الانتصارات للاقتراب من قمة الدورى.

وتعتبر مباراة الاتحاد السكندرى هى البروفة قبل الأخيرة للاهلى قبل السفر لتونس الاسبوع القادم، لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا يوم 18 مايو الجارى على ستاد رادس.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الاسبوع التاسع لدورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضمن كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام الاتحاد السكندرى بالدورى

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من..

مصطفي شوبير فى حراسة المرمى

عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني فى الدفاع

مروان عطية وأمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى وسط الملعب

وحسين الشحات ورضا سليم ووسام أبوعلي فى الهجوم.

قائمة الاهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدى أفشة، كريم وليد نيدفيد، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

غيابات الاهلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

تشهد قائمة الاهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم غياب عدد كبير من اللاعبين على رأسهم محمد الشناوى وعمرو السولية واحمد عبدالقادر للاصابة.

والثنائى على معلول وبيرسى تاو للراحة، بالاضافة لياسر ابراهيم واليو ديانج وخالد عبدالفتاح وطاهر محمد طاهر وحمزه علاء وكريم الدبيس لاسباب فنية