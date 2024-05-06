الإثنين 06 مايو 2024
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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

سيظل البحث عن موعد مباراتي الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو محل اهتمام جميع عشاق ومحبي القلعة الحمراء، لمعرفة هوية الفائز بلقب النسخة الحالية للبطولة، ويطمح الأهلي للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والثاني على التوالي، بينما يطمح الترجي للفوز باللقب الخامس في تاريخه.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يحل فريق الأهلي، ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيستضيف الأهلي، نظيره الترجي، في مباراة الإياب، المقرر لها يوم 25 من الشهر ذاته، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال للذهاب والعودة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري.

وتمتلك القناة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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مشوار الأهلي والترجي في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على سيمبا التنزاني في مباراتي الدور نصف النهائي (1-0 ذهابا في دار السلام)، و(2-0 إيابا في القاهرة).

وفي الدور نصف النهائي، تخطى الأهلي، عقبة مازيمبي الكونغولي، بعد التعادل ذهابا في لوبومابشي، دون أهداف، ثم الفوز في القاهرة إيابا بثلاثة أهداف دون رد.

أما الترجي، فقد تأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، تخطى الترجي، عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد الفوز عليه (2-0 ذهابا في تونس)، و(1-0 في بريتوريا).

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