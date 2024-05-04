بعد انتهاء أمم آسيا.. تعرف على مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

أسدل الستار مساء أمس الجمعة على نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاما لعام 2024، والتي شهدت تأهل منتخب اليابان وأوزبكستان والعراق إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وكان منتخب اليابان، قد توج بلقب كأس الأمم الأمم الآسيوية تحت 23 عاما، عقب تغلبه على نظيره منتخب أوزبكستان، بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة، والتي اختتمت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز المنتخب العراقي، المركز الثالث في البطولة، عقب تغلبه على نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين مقابل هدف، ليضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024، بينما سيخوض المنتخب الإندونيسي (صاحب المركز الرابع في البطولة)، مباراة فاصلة مع منتخب غينيا (رابع قارة أفريقيا)، يوم الخميس المقبل، من أجل حسم هوية المتأهل إلى دورة باريس.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كلا من إسبانيا والدومينيكان.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، أمريكا، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

الرابعة: اليابان، الباراجواي، مالي، الكيان الصهيوني.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كلا من إسبانيا والدومينيكان.

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا والدومينيكان.

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا والدومينيكان.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، أمريكا، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

الرابعة: اليابان، الباراجواي، مالي، الكيان الصهيوني