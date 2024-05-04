السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء أمم آسيا.. تعرف على مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

أسدل الستار مساء أمس الجمعة على نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاما لعام 2024، والتي شهدت تأهل منتخب اليابان وأوزبكستان والعراق إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وكان منتخب اليابان، قد توج بلقب كأس الأمم الأمم الآسيوية تحت 23 عاما، عقب تغلبه على نظيره منتخب أوزبكستان، بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة، والتي اختتمت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز المنتخب العراقي، المركز الثالث في البطولة، عقب تغلبه على نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين مقابل هدف، ليضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024، بينما سيخوض المنتخب الإندونيسي (صاحب المركز الرابع في البطولة)، مباراة فاصلة مع منتخب غينيا (رابع قارة أفريقيا)، يوم الخميس المقبل، من أجل حسم هوية المتأهل إلى دورة باريس.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كلا من إسبانيا والدومينيكان.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، أمريكا، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

الرابعة: اليابان، الباراجواي، مالي، الكيان الصهيوني.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كلا من إسبانيا والدومينيكان.

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا والدومينيكان.

انضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 2024، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا والدومينيكان.

مجموعات مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، أمريكا، الفائز بين إندونيسيا وغينيا

الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

الرابعة: اليابان، الباراجواي، مالي، الكيان الصهيوني

كأس أمم آسيا تحت 23 عاما اليابان اوزبكستان العراق دورة الألعاب الأوليمبية 2024 مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024 مصر

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟