الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنزاجى يؤكد تعاقد إنتر ميلان مع الإيرانى مهدى طارمى نجم بورتو

مهدي طارمي
مهدي طارمي

أعلن سيمونى إنزاجى، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن مهدى طارمى، سينضم لصفوف الفريق الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

وقال إنزاجى، في تصريحات إعلامية لشبكة (دازن): نعم، لقد تعاقدنا مع مهدى طارمى في صفقة انتقال حر من بورتو البرتغالي".

وأضاف إنزاجي: "هو لاعب مهم على الصعيد الدولي، وسجل العديد من الأهداف، ونحن سعداء بانتقاله".

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قد أشار في وقت سابق، إلى مهدى طارمى، سيوقع على عقود الانضمام لنادي إنتر ميلان لمدة موسمين قادمين حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويلعب مهدي طارمي – البالغ من العمر 31 عاما –لفريق بورتو، منذ انتقاله إلى صفوفه في أغسطس عام 2020، قادما من ريو آفي البرتغالي.

وشارك المهاجم الإيراني، مع بورتو في 179 مباراة، سجل خلالها 89 مباراة هدفا، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري البرتغالي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرة واحدة، وكأس البرتغال مرتين.

ولعب طارمي، في إيران مع أندية شاهين بوشهر، وإيران جوان، وبيرسبوليس، قبل أن ينضم لصفوف الغرافة القطري، ومنه إلى ريو آفي البرتغالي، الذي أمضى معه موسما واحدا لينتقل بعدها إلى بورتو.

إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم

يذكر أن إنتر ميلان، قد توج رسميا بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، عقب تغلبه على غريمه التقليدي إي سي ميلان، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة. 

ويحتل إنتر ميلان، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 89 نقطة، قبل خوض آخر ثلاث موجهات له في الموسم الحالي للمسابقة.

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