لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تعاقب "حمدالله" واتحاد جدة

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي اتحاد جدة ولاعبه المغربي عبدالرازق حمدالله، عقب مباراة الفريق أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسبما ذكرت اللجنة في بيان رسمي، فإنه تمت معاقبة المهاجم المغربي، بسبب تغيبه عن منطقة المقابلات الإعلامية، عقب نهاية المباراة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير المسئول الإعلامي.

وأضاف البيان، أنه تم إلزام اللاعب بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي، مشيرا إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.

وعاقبت اللجنة سعد آل موسى، لاعب اتحاد جدة، وتغريمه 20 ألف ريال، لنفس السبب.

ومن جهتها، قررت لجنة الانضباط، معاقبة نادي اتحاد جدة، بعد قيام جماهيره برمي 20 علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقا لتقرير مراقب المباراة.

وأضاف اللجنة في بيانها، أنه تم تغريم نادي الاتحاد 100 ألف ريال سعودي.

وكان الهلال، قد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم 30 أبريل الماضي، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسيضرب الهلال، موعدا مع النصر في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي المسابقة.