موسيمانى يقود أبها لفوز تاريخى على اتحاد جدة فى دورى روشن

تمكن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق، من قيادة فريق أبها لتحقيق فوزًا مفاجئًا على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن.

سجل ثلاثية فريق أبها كلا من جريجورز كريتشوفياك وحسن هاشم العلي وفابيان نوجويرا، بينما سجل هدف اتحاد جدة الوحيد اللاعب جوتا.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة، كما غاب النجمان الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمدالله للإصابة أيضًا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لفريق اتحاد جدة على التوالي بعد الهزيمة أمام الشباب والهلال.

أهداف المباراة

تقدم البولندي كريتشوفياك لصالح أبها في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة من فرانسوا كامانو وسددها البولندي ببراعة، قبل أن يتعادل جوتا لصالح الاتحاد عقب متابعته لركلة جزاء تم التصدي لها.

وأعاد حسن العلي التقدم لصالح أبها في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد تمريرة من وسط الملعب جعلته منفردًا بالمرمى قبل أن يسددها مباشرةً لتسكن شباك المعيوف.

وأنهي نوجويرا آمال الاتحاد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد ركلة ركنية تم تنفيذها داخل منطقة الجزاء قبل أن يستقبلها فابيان نوجويرا برأسية قوية في الشباك.

ترتيب الفريقين في الجدول

ارتفع رصيد أبها بعد هذا الفوز عند 28 نقطة في المركز السادس عشر وهو آخر الهابطين لدوري الدرجة الثانية السعودي.

وتساوى أبها مع الأخدود في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بينما ابتعد عن الرياض الذي تواجد في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة واحدة.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند 50 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

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