سام مرسي.. داعم فلسطين الذي قاد إيبسويتش تاون لـ"البريميرليج"

حقق فريق إيبسويتش تاون – بمشاركة نجمه وقائده المصري سام مرسي – إنجازا تاريخيا، بتأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه المقبل، بعد موسم متميز قدمه الفريق في دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب».

وصعد إيبسويتش تاون، لـ«بريميرليج» عقب تغلبه على هيدرسفيلد تاون، بهدفين دون رد، في إطار الجولة السادسة والأربعين من عمر مسابقة «تشامبيونشيب»، ليعود الفريق مرة أخرى للظهور في الدوري الممتاز الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002.

مشوار رائع يقدمه سام مرسي مع فريق إيبسويتش تاون منذ انتقاله إليه صيف عام 2021.

ولد سامي (سام) مرسي، في العاشر من سبتمبر عام 1991 بمدينة وولفرهامبتون.

بدأ سام مسيرته الكروية كناشيء في نادي وولفرهامبتون ووندررز، عام 1999، ليظل في صفوفه حتي انتقاله لفريق تحت 18 عاما بنادي بورت فالي، وهو ابن الـ 16 عاما.

وفي موسم 2009-2010، تم تصعيد سام مرسي إلى الفريق الأول لبورت فالي، قبل أن يخوض مباراته الأولى على الصعيد الاحترافي مع الفريق، في 23 فبراير 2010، عندما حل بديلا في الدقيقة 83، خلال مباراة فريقه أمام لينكولن سيتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج تو).

وخاض مرسي، مع الفريق 78 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.

وفي يوليو 2013، انضم سام مرسي إلى شيسترفيلد – المنافس آنذاك في ليج تو – حيث شارك مع الفريق 117 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف.

وانضم مرسى بعدها إلى ويجان أثلتيك، في يناير 2016 قادما من شيسترفيلد، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، لتتم بعدها إعارته إلى صفوف بارنسلي لمدة ستة أشهر.

ولعب سام مرسي دورا في احتلال فريق ويجان، المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بنهاية موسم 2015-2016 ليتأهل رسميا إلى «تشامبيونشيب».

وخاض مرسي مع ويجان خلال ما يقرب من أربعة مواسم، 164 مباراة، سجل خلالها تسع أهداف.

وفي 11 سبتمبر 2020، رحل سام مرسى عن ويجان، بعد أزمة عصفت بالنادي الذي هبط من «تشامبيونشيب» إلى الدرجة الأدني، لينتقل إلى ميدلسبره.

وأمضى اللاعب المصري موسمين مع ميدلسبره حيث شارك في موسمه الأول مع الفريق في 32 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.

وعطلت الإصابة مسيرته سام مرسي مع الفريق، ليكتفى في الظهور في أربع مباريات فقط في موسمه الثاني.

وفي صيف عام 2021، انضم سام إلى إيبسويتش تاون، المنافس آنذاك في دوري الدرجة الأولى، قادما من ميدلسبره، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقاد مرسى، فريقه إيبسويتش تاون، للتأهل إلى «تشامبيونشيب»، بعد أن حل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب، بنهاية موسم 2022-2023.

واختير سام مرسى، ضمن التشكيل المثالي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (ليج ون).

وفي الموسم الحالي للفريق بـ«تشامبيونشيب»، شارك سام مرسي مع إيبسويتش تاون، في 42 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع سبع تمريرات حاسمة.

ودفع سام مرسي، ثمن دعمه للقضية الفلسطينية، بعد أن تم إيقافه تصريحاته التي أدلى بها عقب إحدى مباريات فريقه في «تشامبيونشيب».

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإنجليزي، قد قرر في وقت سابق، إيقاف سام مرسي لمدة مباراة واحدة بصفة عاجلة، بسبب التصريحات التي أدلى بها في شهر سبتمبر الماضي عقب مباراة ميدلسبره دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال سام مرسي، قائئد إبسويتش تاون، عقب مباراة ميدلسبره: "إنه لشرف كبير له أن يلعب كرة القدم بينما يحدث كل هذا في فلسطين".