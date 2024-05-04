السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سام مرسى أساسيا مع إيبسويتش تاون فى لقاء الصعود للبريميرليج ضد هيدرسفيلد

ٍسام مرسي
ٍسام مرسي

أعلن إيبسويتش تاون، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة هامة ومصيرية أمام ضيفه هيدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستجمعهما في الثانية والنصف من عصر اليوم، على ملعب (بورتمان رود)، في إطار الجولة السادسة والأربعين من مسابقة دوري البطولة الوطنية الإنجليزي (تشامبيونشيب).

ويتواجد النجم المصري سام مرسى أساسيا في تشكيلة إيبسويتش تاون ليقود فريقه في مباراة اليوم.

ويحتاج إيبسويتش تاون لنقطة واحدة فقط، من أجل ضمان التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي ومباشر.

ويتأهل من "تشامبيونشيب" صاحبا المركز الأول والمركز الثاني، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث لـ السادس في ملحق الصعود.

ويحتل إيبسويتش تاون، المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 93 نقطة، بفارق 4 نقاط، عن ليستر سيتي صاحب الصدارة، والذي ضمن تأهله إلى «بريميرليج».

وفي حالة تأهل سام مرسي إلى بريميرليج، سيصبح أول مصري يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز وهو قائد فريقه.

وسبق وأن قاد النجم المصري أحمد المحمدي، فريقه هال سيتي للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (مع نهاية موسم 2015-2016).

يذكر أن آخر ظهور لفريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2001-2002 قبل أن يهبط مجددا للدوري الأدنى.

 

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