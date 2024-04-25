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مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي فقط

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي قائمة مؤشرات محرك "جوجل" للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة قيمة المعاش الشهري بنسبة 15% بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني "اضغط هنا".
  • ثانيًا: اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة للدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج.
  • ثالثًا: اضغط على أيقونة الاستعلام.
  • رابعًا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم أو المتقدم للاشتراك والحصول على المعاش.
  • أخيرًا: انتظر عملية اكتمال التحميل، وستظهر أمامك نتيجة الاستعلام.

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كيف ستظهر نتيجة استعلام تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة قبول طلب المتقدم للاشتراك في البرنامج وإداراجه  ضمن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 ستظهر بقيمة المعاش، وإذا كان طلب مرفوض سيظهر بدون رصيد مع إيضاح الأسباب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للتقديم على صرف معاش تكافل وكرامة 2024 ممن تنطبق عليهم الشروط، وتتمثل فيما يلي:-

  1. صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  2. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  3. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  4. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  5. بالنسبة للأرامل، تقديم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة.
  6. فى حالة المرض المزمن والأعاقة، تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية.
  7. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  8. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  9. صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  10. صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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