تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يترقب الملايين في مصر موعد صرف معاشات شهر مايو، اللازمة لمواجهة متطلبات المعيشة.

ويتزامن صرف معاش شهر مايو في مصر، مع بدء امتحانات سنوات النقل في المراحل المختلفة والجامعات ما يتطلبه من نفقات إضافية، وما يصاحبها من مصيف.

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2024

ويبدأ يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق أول مايو صرف معاشات شهر مايو 2024 وفقا لما هو محدد، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري على مستوي الجمهورية.

وقررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد في مصر للجميع دون التقييد بشرائح أو أيام محددة.

ويبلغ عدد المستفيدين من معاشات شهر مايو 2024 أكثر من 11.5 مليون مواطن يتقاضون معاشات شهرية تبدأ من 1300 جنيه بدلا من 1105، ويتم الصرف من خلال كارت ميزة بدلا من الكروت الزرقاء والذي توفره هيئة التأمينات الاجتماعية مجانًا لكل أصحاب المعاشات في نحو 1700 مقر على مستوى الجمهورية دون رسوم تحصيل.

وأعلنت التأمينات رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى إلى 2000 جنيه، بدلًا من 1700 جنيه، كما رفعت الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى لـ 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهرمايو 2024 تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن منتصف شهر مايو المقبل كموعد لصرف معاشات شهر مايو 2024 لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة والبالغ عددهم 22 مليون مستفيد بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2024

- الشريحة الأولى: المعاش المستحق لها "1495 جنيهًا".

- الشريحة الثانية: المعاش المستحق لها "1725 جنيهًا"

-الشريحة الثالثة: المعاش المستحق لها "1840 جنيهًا"

- الشريحة الرابعة: المعاش المستحق لها "2300 جنيه"

- الشريحة الخامسة: المعاش المستحق لها "2645 جنيهًا"

- الشريحة السادسة: المعاش المستحق لها "2990 جنيها"

- الشريحة السابعة: المعاش المستحق لها "3335 جنيهًا".

- الشريحة الثامنة: المعاش المستحق لها "3680 جنيها".

- الشريحة التاسعة: المعاش المستحق لها "4025 جنيهًا"

- الشريحة العاشرة: المعاش المستحق لها "4370 جنيها"

- الشريحة الحادية عشرة: المعاش المستحق لها "4715 جنيهًا"

- الشريحة الثانية عشرة: المعاش المستحق لها "5060 جنيها"

- الشريحة الثالثة عشرة: المعاش المستحق لها "5405 جنيهات".

- الشريحة الرابعة عشرة: المعاش المستحق لها "11592 جنيهًا".