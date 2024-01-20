السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عنها

المعاشات
المعاشات

يتساءل العديد من مستلمي المعاشات عن  حقيقة زيادة المعاشات فبراير  2024 وكذلك يكثف السؤال عن إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، بعدما قامت وزارة المالية بتقديم موعد صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين بسبب إجازة 25 يناير، كما يهتم الكثير من مستحقي معاش التأمينات والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين مواطن بالاستعلام عن فيمة المعاش إلكترونيًا.

حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، زيادة المعاشات سوف تطبق اعتبارًا من شهر يناير الحالي، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، وسيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.

حقيقة تبكير صرف المعاشات لشهر فبراير 2024 

لم يصدر حتى الآن قرار من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024. القرار الذي صدر هو تقديم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 فقط، وفقًا لوزارة المالية.

موعد صرف المعاشات فبراير  2024

موعد صرف معاشات فبراير 2024، من المفترض أن يبدأ صرف المعاش لمستحقيه في  الأول من فبراير 2024، وسيستمر لمدة 6 أيام.

قيمة زيادة المعاشات لشهر فبراير  2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 والاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة المقررة

تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في عام 2024 إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات في يناير 2024. وارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 8720 جنيهًا، وفقًا للإعلان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير بالزيادة 2024 

يمكنك الآن الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وزيادتها  بالتباع الخطوات التالية: 

  1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات وتسجيل الدخول من هنــــا.
  2. بمجرد إدخال اسم صاحب المعاش.
  3. الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
  4. يمكنك الاطلاع على قيمة المعاش وفي حال تمت الموافقة على زيادته، يمكنك الاطلاع على قيمة الزيادة، سجل الدخول الآن وتعرف على كل التفاصيل.

    إقرأ أيضًا: موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها
المعاشات حقيقة زيادة المعاشات فبراير حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024 قيمة زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 زيادة المعاشات معاشات شهر فبراير بالزيادة 2024

مواد متعلقة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

أول رد من صلاح محسن بعد أزمة الصور المسربة على إنستجرام

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا