حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عنها

يتساءل العديد من مستلمي المعاشات عن حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024 وكذلك يكثف السؤال عن إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، بعدما قامت وزارة المالية بتقديم موعد صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين بسبب إجازة 25 يناير، كما يهتم الكثير من مستحقي معاش التأمينات والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين مواطن بالاستعلام عن فيمة المعاش إلكترونيًا.

حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، زيادة المعاشات سوف تطبق اعتبارًا من شهر يناير الحالي، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، وسيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.

حقيقة تبكير صرف المعاشات لشهر فبراير 2024

لم يصدر حتى الآن قرار من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024. القرار الذي صدر هو تقديم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 فقط، وفقًا لوزارة المالية.

موعد صرف المعاشات فبراير 2024

موعد صرف معاشات فبراير 2024، من المفترض أن يبدأ صرف المعاش لمستحقيه في الأول من فبراير 2024، وسيستمر لمدة 6 أيام.

قيمة زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024

تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في عام 2024 إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات في يناير 2024. وارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 8720 جنيهًا، وفقًا للإعلان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير بالزيادة 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وزيادتها بالتباع الخطوات التالية: