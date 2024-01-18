تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 من أهم ما يشغل بال المستفيدون من معاش التأمينات الاجتماعية والمقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين مواطن، وكذلك كيفية الاستعلام عن معاشات فبراير وهل تصرف بزيادة أم لا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وفق ما جاء عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من المفترض أن يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 بدءًا من الأول من الشهر وحتى السادس منه، وذلك لتسهيل عملية صرف المعاشات على المواطنين وتجنب الازدحام، حيث ستتوفر مصادر صرف المعاشات في جميع أنحاء البلاد.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة 6 أيام متواصلة لصرف المعاشات من قبل الحكومة، بدءًا من الأول من فبراير وحتى السادس من الشهر الجاري، بهدف تسهيل العملية على أصحاب المعاشات وتجنب التكدس بين المواطنين، وفي تحقيق هذا الغرض يمكن لأصحاب المعاشات صرف مبالغهم عبر منافذ شركة فوري، ومنافذ البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي في البنوك، وكذلك المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

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خطوات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر فبراير 2024

يمكنك الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات وزيادتها من خلال الرابط التالي للموقع الإلكتروني:

1. قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2. أدخل اسم "صاحب المعاش".

3. ابحث عن قيمة المعاش بالاسم.

4. انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال صدور قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.



جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

1. الفئة التي تتقاضى معاشات تتجاوز 1000 جنيه، سيتم صرف معاشاتهم في الفترة من 1 وحتى 2 فبراير 2024.

2. بالنسبة للفئة التي تتقاضى مرتبات تزيد عن 2000 جنيه، ستكون معاشاتهم متاحة للسحب في الفترة من 3 وحتى 4 فبراير 2024.

3. أما المستحقين لمرتبات تفوق 3000 جنيه، فسيتم صرف معاشاتهم في الفترة من 5 وحتى 6 فبراير 2024.

هل تصرف معاشات شهر فبراير 2024 بزيادة جديدة؟

في هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يُرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا. تأتي هذه الزيادة في إطار التسهيل على المواطنين وتحسين الدخل للفئات المختلفة.