يحرص الأشخاص المستفيدين من المعاشات من جميع المحافظات، على معرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 عبر جوجل، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البدء في صرف معاشات شهر فبراير 2024 لكافة الشرائح المستحقة في أول الشهر القادم.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 والاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة المقررة

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صرف المعاشات والمرتبات عقب الزيادة الجديدة، وأماكن الصرف وكيفية الاستعلام عن المعاش.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

ويبدأ صرف معاشات شهر فبراير في عام 2024 لكافة المواطنين في الدولة المصرية في يوم 1 فبراير 2024، وسيستمر الصرف لمدة 6 أيام، وسينتهي الصرف في يوم 6 فبراير 2024 المقبل.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

ويوجد عدة شرائح من جميع أصحاب المعاشات، وسوف يكون معاش كلٍ منهم متنوع عن الآخر، ولذلك سوف يتم صرف المعاشات لهم في أيام متفرقة بداية في يوم 1 في الشهر إلى يوم 6 من فبراير 2024، وهم كالتالي:

تصرف معاشات فبراير 2024 في الشريحة الأولى، الذين سيحصلون على مرتبات أكثر من مبلغ 1000 جنيه خلال يومي 1 و2 فبراير 2024. وسيتم صرف معاشات فبراير 2024 بالشريحة الثانية، الذين سيحصلون على مرتبات أكثر من 2000 جنيه خلال يومي 3 و4 فبراير 2024. كما تصرف معاشات فبراير 2024 بالشريحة الثالثة، الذين سيحصلون على مرتبات أكثر من مبلغ 3000 جنيه خلال يومي 5 و6 فبراير 2024.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات 2024

ويستطيع المواطنين الاستعلام حول زيادة معاشات شهر فبراير 2024:

ادخل على “موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” من خلال الضغط من هنا.

ثم قم بادخال اسم المستخدم.

وادخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش وذلك بالاسم.

وأخيرا، تظهر قيمة المعاش وتكون بالزيادة المقررة.

زيادة المعاشات 2024

يذكر أن الحد الأدني للمعاشات لعام 2024، ارتفع لمبلغ 1300 جنيه، بدلا من قيمة 1105 جنيهات في شهر يناير 2024 الجاري، أصبح الحد الأقصى للمعاشات قيمة 10 آلاف جنيه بدلا من مبلغ 8720 جنيهًا، وذلك طبقا لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.