حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

حقيقة زيادة المعاشات 2024.. موعد تطبيقها والفئات المستحقة، من المواضيع الت يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

زيادة المعاشات 2024

كان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، قد وجه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2024، حسب البيان الذى وزير المالية على الموقع الإلكترونى للوزارة فى وقت لاحق .

حقيقة زيادة المعاشات 2024

وتناقلت العديد من التصريحات لشخصيات مسئولة فى الدولة تعرب عن توقعها تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من نشر وزير المالية للتصريح وبذلك يكون من المتوقع صرف الزيادة قبل شهر رمضان المبارك .

الموعد الرسمى لزيادة المعاشات 2024

نصت المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، لذلك من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، وذلك في حالة عدم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث العام الماضي.

كانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت زيادة المعاشات 2023 خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 15% من قيمة المعاش، وذلك قبل موعد الزيادة السنوية الرسمي بـ 3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتبكير موعد صرفها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت المالية أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات خلال 2023 بلغت نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، مشيرة إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت 54 مليار جنيه.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024

ينص قانون التأمينات والمعاشات، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصي 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يبدأ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها في صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوم الخميس 1 فبراير 2024، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، أو منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية